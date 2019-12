Casertana, Ginestra: "Mai detto che l'Avellino è scarso" Il tecnico dei falchetti ha puntualizzato rispetto a quanto dichiarato nel post-partita a Terni

Questa mattina, in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Casertana - Bari (ore 17,45), valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, il tecnico dei falchetti, Ciro Ginestra, ha voluto porre in essere una serie di precisazioni su alcune dichiarazioni rese da lui stesso rese a margine del match sul campo della Ternana, relative all'Avellino. Parole che hanno innescato una lunga coda polemica: "Ci tengo a chiarire una vicenda che ha tenuto banco nei giorni scorsi. Qualcuno ad Avellino ha scritto e detto che ho attaccato l’Avellino. Sono state dette cose non vere. In conferenza avevo detto che avendo vinto la squadra irpina a Terni, significava che era possibile farlo, ritenendola una squadra cattiva come noi e che come noi deve puntare alla salvezza. Sottolineando che con quelle parole non volevo certo intendere che l’Avellino fosse una squadra scarsa. Tutt’altro. Sono stato frainteso, o magari mi sono espresso male. Voglio ricordare che nel post gara del derby in sala stampa i giudizi erano molto severi nei loro confronto ed io sono stato l’unico a dire che si sarebbero salvati tranquillamente con Capuano. Anzi devo ringraziarlo perché ho fatto la stessa partita che lui aveva impostato a Terni vincendo. Ci tengo a precisare tutto questo perché non mi piace che si dicano di me cose non vere."