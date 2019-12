Avellino, Circelli: "Vogliamo programmare un futuro sereno" Il vicepresidente biancoverde: "Gara autorevole. I ragazzi hanno dimostrato quanto valgono"

E' un Circelli soddisfatto quello che ha commentato il successo dell'Avellino in casa del Monopoli. Questo è stato il commento del vice presidente biancoverde ai microfoni di OffSide:

"E' stata una gara autorevole da parte nostra, non affatto semplice sul campo della seconda in classifica. Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato quanto valgono. La vittoria di oggi ci dà una grande soddisfazione, anche perché tutti avevano descritto questi calciatori in maniera negativa".

ADEMPIMENTI SOCIETARI - "Avevamo fretta di subentrare proprio per questo motivo. Grazie ai nostri professionisti, tra cui l'amministratore delegato Polcino, siamo riusciti a chiudere tutto nel migliore dei modi. Questo nuovo corso deve essere all'insegna della tranquillità che la piazza e i calciatori meritano. Vogliamo programmare un futuro sereno e progettare qualcosa di più importante".

CONFERENZA STAMPA - "Tramite l'addetto stampa vi faremo sapere il giorno della presentazione".