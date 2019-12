Avellino, Polcino: "Complimenti ai ragazzi" L'amministratore delegato dell'Avellino: "Abbiamo lavorato per dare tranquillità ai calciatori"

Dichiarazioni flash per l'amministratore delegato dell'Avellino, Filippo Polcino, ai microfoni di Ottochannel 696 dopo il successo ottenuto dai biancoverdi sul Monopoli:

"La società da subito ha lavorato per mettere in regola gli stipendi, dando un minimo di tranquillità a questi ragazzi che oggi sono stati eccezionali. Hanno reso semplice una gara difficilissima contro la seconda in classifica. Siamo contenti, complimenti a loro”.