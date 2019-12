Avellino, Capuano: "Stiamo facendo qualcosa di impensabile" Il tecnico: "Abbiamo giocato a viso aperto contro il Monopoli. Il merito è dei ragazzi"

Quarta vittoria consecutiva per l'Avellino che si gode l'ottimo momento. I lupi hanno agganciato la zona play off, con il tecnico Capuano che nel dopo gara ha elogiato i suoi ragazzi:

"Abbiamo nove punti di vantaggio sul Picerno. E' un risultato impensabile fino a qualche settimana fa, merito dei ragazzi che oggi hanno dato vita a una prestazione di forza. Non ci sono parole per complimentarmi con i calciatori. A parte Caserta, abbiamo sempre giocato al meglio contro chiunque. Il merito è di chi ha gestito il gruppo di lavoro e della società che ha portato entusiasmo. Non facciamo voli pindarici. Stiamo vivendo un momento positivo sotto il profilo della crescita. Oggi siamo scesi in campo a viso aperto su un campo difficilissimo, con diversi calciatori in disordine che sono stati costretti a giocare con delle infiltrazioni. Per la prossima a Catania ci saranno diverse assenze, tra cui quella di Alfageme che era diffidato. La squadra ha dimostrato anche nelle difficoltà di avere dei codici precisi. Troveremo gli accorgimenti giusti per farci trovare pronti".