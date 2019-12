Avellino, Silvestri: "Vittoria meritata che ci rende forti" Il centrocampista biancoverde: "Sono contento del mio cammino, continuiamo così"

Sta trovando la giusta continuità Marco Silvestri che ha fornito una buona prestazione nel corso del successo ottenuto dall'Avellino sul Monopoli. Il giovane centrocampista si è espresso così sui tre punti ottenuti dalla sua squadra:

"E' un risultato che ci rende forti. Lavoriamo tutta la settimana al meglio per raggiungere questi obiettivi. E' la strada giusta, intrapresa grazie a tutti gli elementi della rosa. Abbiamo una grande potenzialità che stiamo mettendo in mostra. Ci aspettavamo una partita tosta, così come è stata. Ci siamo preparati sapendo le difficoltà che avremmo affrontato. La vittoria è meritata e siamo contenti. Dobbiamo solo continuare così".

PRESTAZIONI - "Ultimamente sono stato utilizzato molto. Sono contento del mio cammino, soprattutto perché si tratta del mio primo anno tra i professionisti. L'unica strada che conosco è il lavoro".

ASSENZE - "E' vero, a Catania ci saranno diverse defezioni ma non ci faremo trovare impreparati. Ad esempio oggi l'assenza di Charpentier non si è mostrata. Andiamo avanti così".