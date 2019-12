Post-gara Monopoli, le scuse dell'U.S. Avellino a 696 TV Nota ufficiale del club biancoverde in seguito alle dichiarazioni dell'allenatore Capuano

Attraverso un comunicato ufficiale, l'U.S. Avellino ha inteso “esprimere il più profondo dispiacere in merito all'episodio occorso durante la diretta postgara del canale 696 OttoChannel. Benché generato da un'involontaria incomprensione, la società porge le più sentite scuse al giornalista Marco Festa, alla redazione ed all'editore per quanto accaduto. La società si augura di poter continuare a mantenere un rapporto corretto e civile con l'emittente così come con tutti gli operatori dell'informazione, nel rispetto dei ruoli e delle professionalità che quotidianamente si confrontano.”

Il direttore Pierluigi Melillo, la responsabile dello redazione sport, Sonia Lantella e il giornalista Marco Festa ringraziano l'U.S. Avellino per la presa di posizione pubblica.

Nel contempo, 696 TV OttoChannel coglie l'occasione per chiarire che il video dell'intervista al tecnico dell'Avellino, Ezio Capuano, non è stato caricato sui canali ufficiali e non sarà pubblicato per evitare ulteriori polemiche e strumentalizzazioni che potrebbero registrarsi sui social.