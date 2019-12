Avellino, incontro in Comune tra Festa e Izzo Dialogo cordiale tra sindaco e neo-presidente. Scatta il conto alla rovescia per il 1° febbraio

Questa mattina, lontano da occhi indiscreti, a Palazzo di Città, si è consumato un incontro privato tra il presidente dell’U.S. Avellino Luigi Izzo e il sindaco Gianluca Festa. L'occasione è stata ideale per un saluto e un primo colloquio dopo che, lo scorso 6 dicembre, la IDC ha rilevato la società biancoverde. Salvo slittamenti, la chiacchierata è stata il preludio a un vertice ufficiale per discutere della questione relativa ai canoni per l'utilizzo dello stadio “Partenio- Lombardi”, ma non solo. Le parti si aggiorneranno, infatti, nuovamente tra mercoledì e giovedì, ovvero dopo la conferenza stampa di presentazione della società. Il dialogo è stato cordiale: Izzo è rimasto favorevolmente colpito da Festa, che, da par suo, si è detto disponibile a un dialogo costruttivo per porre fine all'annosa querelle, che si trascina da anni, relativa all'impianto sportivo di contrada Zoccolari, senza dimenticare i lavori, urgenti, da effettuare nelle prossime settimane. La priorità è rappresentata, come previsto dal regolamento Lega Pro, dall’installazione delle sedute individuali in Tribuna Terminio e Montevergine laterale, entro e non oltre il primo febbraio 2020.