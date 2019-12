Gravina e Gualtieri a confronto. Ghirelli non indietreggia Il presidente della Lega Pro: "Defiscalizzazione e semiprofessionismo o non si gioca"

È in corso l'incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per discutere delle richieste di defiscalizzazione per i club avanzate dalla Lega Pro, che non intende indietreggiare: defiscalizzazione e semiprofessionismo o si arriverà a bloccare il campionato nel prossimo fine settimana. A confermarlo, come riportato da repubblica.it, al termine del Consiglio Federale della FIGC, il presidente Francesco Ghirelli: “La Lega Pro ha posto un problema serissimo ed è la prima volta che succede una cosa del genere. La responsabilità è mia con il pieno consenso di tutti i presidenti. Di segnali ne abbiamo avuti già troppi. Non siamo incoscienti. Rispettiamo, abbiamo apprezzato e apprezziamo, ma ora abbiamo bisogno di gesti concreti. Il governo può scegliere tra tre provvedimenti: l'assestamento di bilancio entro venerdì, il milleproroghe entro fine dicembre, infine quello sull'Ilva che è a carattere fiscale e quindi è un vettore che ci sta. O è così o mi dispiace ma sabato e domenica non si gioca. Questa nostra decisione vale fino al 12 gennaio, poi dobbiamo discutere su cosa fare dopo.”