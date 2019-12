Avellino, cena natalizia con la nuova proprietà Dirigenza e squadra a Pietradefusi per brindare e avere l'opportunità di conoscersi

Cena natalizia per l'U.S. Avellino. Squadra, dirigenza e tecnici si ritroveranno questa sera a Pietradefusi per un evento conviviale. Sarà l’occasione per il neo-presidente Luigi Izzo, il suo vice Nicola Circelli, l'amministratore delegato Filippo Polcino e il direttore generale Aniello Martone, di presentarsi ufficialmente alla squadra.