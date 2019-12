Sciopero Lega Pro, ecco la decisione ufficiale di Ghirelli Comunicato a margine dell'incontro tra il presidente della FIGC Gravina e il ministro Gualtieri

Adesso è ufficiale. La prima giornata di ritorno dei gironi A, B e C di Lega Pro è stata rinviata a data da destinarsi. I recuperi dei match, inizialmente in programma sabato e domenica prossimi, saranno definite nella giornata di domani. Ad annunciare la decisione, a margine dell'incontro tenuto questo pomeriggio tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è stato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli attraverso la seguente nota:

“L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo".

In assenza di certezze sulla defiscalizzazione e il semiprofessionismo, siltta, dunque, come preannuniciato lo scorso lunedì, Catania - Avellino, inizialemente in programma domenica alle 15. Un'autetica beffa per i tifosi che avevano già acquistato i biglietti aerei o delle navi per assistere al match.

Foto: lega-pro.com