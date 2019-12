Avellino, Illanes: "Capuano ci mette nelle condizioni ideali" Il difensore argentino a "0825": "Quando andiamo in campo sappiamo tutto dell'avversario di turno"

Sarà un viaggio lungo e articolato, quello che vivrà Julian Illanes, di rientro in patria per le festività natalizie. Partendo da Roma, il difensore dell'Avellino raggiungerà Madrid, poi Lima e infine Cordoba per il ritorno a casa dai familiari. "Ho giocato tanto e spero che sia così anche l'anno prossimo. Io darò il meglio di me per la squadra. Dare il massimo per l'Avellino è un investimento anche per me": così Illanes, ospite in studio, ieri sera, di "0825 - Focus Serie C", in onda ogni domenica alle 21, sul canale 696 TV OttoChannel. Nella trasmissione condotta da Angelo Giuliani, il calciatore di proprietà della Fiorentina, in prestito alla società irpina, ha analizzato il poker di vittorie, strappato sul finale del 2019 prima dello sciopero della Serie C: "Penso che queste quattro vittorie siano state bellissime. - ha affermato Illanes - È stato un mese in cui abbiamo lavorato tanto., ogni giorno, tutta la squadra, tutti insieme. Abbiamo ottenuto 12 punti su 12. Penso sia una cosa ottima. Per noi il primo obiettivo è la salvezza. Ora siamo ai playoff, però noi pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo fare altri punti, più punti possibili. Questo sarà l'obiettivo quando torneremo ad Avellino il 2 gennaio".

L'arrivo di Ezio Capuano sulla panchina biancoverde è stato fondamentale. Illanes ha sottolineato un aspetto legato all'avversario di turno: "È un mister che lavora tanto le partite. Dal martedì fino alla domenica, lavoriamo sull'avversario, sapendo cosa fanno, cosa fa l'attaccante, la mezzala, cosa fa il terzino destro, il centrale. Questa è una cosa che al giocatore facilita molto e, quando dobbiamo andare in campo, sapere cosa fa un attaccante, se è destro, sinistro, se rientra, se fa la finta, non fa la finta, è una cosa fondamentale".

Luis Alfageme ha ritrovato decisione e prestazioni d'alto livello nel momento di difficoltà per il reparto avanzato, dopo l'infortunio di Gabriel Charpentier: "Luis è amico mio. Essendo argentini, si fa amicizia velocemente. - ha aggiunto Illanes - Io l'ho visto sempre bene in allenamento. Forse, il fatto di non segnare è una cosa importante. Non so se avrà pesato, ma penso di no. Dall'arrivo del mister, l'abbiamo visto con tanta voglia e lo ha dimostrato in queste partite. Contro il Monopoli ha fatto una partita clamorosa".

Nella passata stagione, il difensore di Cordoba fu girato in prestito dalla Fiorentina all'Argentinos Juniors: "Sono stato in prestito lì l'anno scorso. Sono stato poco, ma è una squadra con un grande passato e un gran presente. È primo oggi in campionato".

Sull'esperienza nella terza serie italiana: "Ho trovato delle cose che prima non facevo. In questa categoria devi essere forte, devi spingere. A volte anche essere duro, quando devi essere duro. Sto imparando tanto.