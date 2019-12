Calciomercato Avellino, poker di rinforzi nel mirino Un portiere, due centrocampisti e un attaccante, le prime possibili mosse della nuova proprietà

In attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, l'Avellino è pronto a tuffarsi nel mercato per provare a migliorare lo score con cui hanno mandato in archivio l'andata del girone C di Serie C. Due nomi suggestivi sul taccuino della dirigenza irpina, che per il centrocampo starebbe pensando a Francesco Lodi del Catania e per l'attacco al non meno esperto Salvatore Caturano, in uscita dalla Virtus Entella, già cercato nelle scorse stagioni e alla corte di Capuano nella stagione 2013/2014, quando il tecnico guidava la Casertana. Potrebbe, invece, profilarsi un derby per il diciannovenne centrocampista Biagio Morrone, di proprietà della Salernitana. Il giovane, nato a Castellammare di Stabia, piace anche alla Paganese, oltre che al Rieti e alla Pro Vercelli. In un altro incrocio di mercato tra campane - seppur indiretto - occhio al possibile trasferimento all'ombra del Partenio dell'ex portiere della Caertana Marius Adamonis, di proprietà della Lazio, ma attualmente in prestito al Catanzaro. In tal caso, Alessio Abibi saluterebbe l'Irpinia venendo ceduto o liberato.