Catania, una clamorosa lettera inviata a dieci calciatori Il club avrebbe invitato i destinatari della missiva, svelata da tuttoc, a trovarsi una squadra

Dieci calciatori del Catania sarebbero stati invitati a trovarsi una nuova squadra per far quadrare i conti del club, che verserebbe in gravi difficoltà. A darne notizia tuttoc.com che ha pubblicato il contenuto della clamorosa missiva, privata, che non è stata, a ora, smentita ufficialmente: “Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”. Tra i destinatari del messaggio, stando a quanto riferisce gazzetta.it, ci sarebbero, tra gli altri, i difensori Mbende, Saporetti e Marches; i centrocampisti Fornito, Lodi e Welbeck; le punte Di Piazza, Biagianti, Curiale, Barisic. Allo stato attuale, nessuno ha confermato o smentito la lista. Fino a oggi il club ha pagato le spettanze ai tesserati, ma se quanto scritto fosse confermato sarebbe auto-evidente che sul futuro del club etneo andrebbero ad addensarsi preoccupanti nubi.

