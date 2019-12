Avellino, settore giovanile: incarico per Leo Maria Pecorelli Ad annunciarlo il Carotenuto, che ha augurato le migliori fortune professionali al dirigente

Leo Maria Pecorelli, ex direttore generale del Carotenuto, è il nuovo direttore organizzativo del settore giovanile dell'U.S. Avellino. A comunicarlo l'ex società del giovane dirigente avellinese: "La società U.S.D. G. Carotenuto comunica che il proprio direttore generale, Leo Maria Pecorelli, ha concluso l'esperienza con la compagine rossonera, iniziandone una nuova con l'U.S. Avellino 1912 dove rivestirà il ruolo di direttore organizzativo del settore giovanile. La società U.S.D. G. Carotenuto, orgogliosa per il nuovo cammino dell'ex tesserato, ringrazia quest'ultimo per il suo contributo alla stagione in corso e gli augura i migliori successi professionali."