Calciomercato Avellino, tris di portieri nel mirino Capuano ha un profilo in cima alla lista dei desideri, ma non mancano le alternative

Tra le priorità di mercato dell'Avellino, in attesa di annunciare ufficialmente il nuovo direttore sportivo (Carlo Musa in pole position, ndr), c'è quello di innestare in organico un portiere. A Capuano, fresco di adeguamento del contratto al pari del suo vice Padovano, in seguito al Consiglio d'Amministrazione tentuosi ieri, piace molto il partenopeo doc Raffaele Ioime, classe '87, di proprietà del Potenza. Il primo tentativo per l'estremo difensore, che finora ha totalizzato 12 presenze e incassato 7 gol, entrando in una sana competizione con il canadese Sebastian Breza, tanto da non essere più titolare inamovibile, è andato a vuoto, ma la dirigenza irpina tornerà alla carica. La alternative sono rappresentate da due tesserati del Lecce: il ventiquattrenne Marco Bleve e il ventiduenne Gianmarco Chironi. Scontato dire che l'arrivo in Irpinia di un nuovo numero uno sarebbe il preludio alla partenza di Alessio Abibi, con Alessandro Tonti, attualmente in pianta stabile a difesa dei pali dei lupi, che si giocherebbe il posto con l'eventuale “new entry”. Avanti tutta con il 3-4-3, ma anche in chiave ultimo baluardo i biancoverdi voglino potenziare il proprio organico.