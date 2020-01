Avellino, domani la ripresa. Rebus difesa per Capuano Già certe tre assenze per la sfida con la Vibonese del prossimo 12 gennaio

La lunga sosta è giunta al termine. Domani, alle 14, l'Avellino riprenderà ad allenarsi in vista del primo appuntamento del 2019, che coinciderà con la seconda giornata del girone di ritorno del girone C di Serie C, in programma domenica 12 gennaio, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro la Vibonese.

Complice il rinvio al prossimo mercoledì 22 gennaio (ore 18,30) del match al “Massimino” con il Catania, Capuano dovrà fare certamente a meno di tre calciatori, squalificati: Alfageme, Morero e Laezza. Soprattutto in difesa, dunque, occorrerà inventarsi qualcosa perché gli uomini saranno contati. Nel corso delle vacanze natalizie, ai biancoverdi è stato consegnato un piano personalizzato per mantenere forma e tono muscolare.

La ripresa rappresenterà l'opportunità per valutare lo stato di forma dei singoli prima di porre la barra a dritta verso la sfida contro l'insidioso undici calabrese. L'obiettivo sarà quello della quinta vittoria consecutiva per consolidarsi in zona playoff e, non di meno, tenere a debita distanza quella playout su cui il vantaggio è ora rassicurante: +9 sul Picerno.