Avellino, Martone: "Lavoro in sinergia con Musa e Capuano" Il direttore generale: "Faremo tutti dei nomi. Tocca programmare senza spese folli"

"Ho portato Carlo (Musa, ndr) qua perché è un ragazzo con grosse potenzialità, grande passione per questo sport e gli era stato tolto qualcosa che aveva meritato sul campo". Il direttore generale dell'Avellino, Aniello Martone, parla così in conferenza stampa sul ritorno del direttore sportivo all'ombra del Partenio: "L'ho riportato qua, è un giovane. Prima di essere un direttore, è un grande uomo. - ha affermato Martone - Sto cercando di circondarmi di persone perbene, con determinati principi. Proprio ieri abbiamo parlato alla squadra. Ognuno deve fare quello che gli compete. Il mister ha la carta bianca sul terreno di gioco. Sarà l'unico a comandare. Il mercato lo farà Carlo Musa, il direttore sportivo, e loro si confronteranno con me, che rappresento la proprietà. Mi daranno un budget e loro due dovranno rispettarlo. Le dinamiche di fare minutaggio e tutto ciò che occorre sarà valutato insieme. Ci confrontiamo per capire cosa serve all'Avellino, senza spese folli. Prendere per prendere non va bene. La squadra sta facendo bene, sappiamo cosa serve. Il mister verrà e dirà cosa vuole. Faremo tutti dei nomi, ma lavoreremo in sinergia".