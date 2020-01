Avellino, Capuano: "Un portiere e migliorare attacco e difesa" È quanto presentato dal tecnico nella conferenza stampa mattutina

"Il tecnico fa il tecnico, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, il direttore generale rappresenta la proprietà. È giusto così". Ezio Capuano ha presentato i prossimi obiettivi della sua squadra dopo il rinnovo contrattuale: "Darò, per quel che posso, le mie indicazioni. Si lavorerà d'insieme, come succede in tutte le società importanti".

Sul prolungamento: "Non ho mai cercato un contratto nella mia vita. Sono sempre onesto. Mi gratifica il prolungamento di contratto che mi ha proposto la società biancoverde. Non è la prima volta che mi viene prolungato in contratto. Era successo già a Modena e ad Arezzo. Mi fa molto piacere aver firmato, ci tengo a ringraziare a vita chi mi ha scelto e mi ha dato l'opportunità di venire ad Avellino. Conta lo scudetto che ho qui sul petto. Il nuovo contratto non mi dà nuove motivazioni, già le ho. Ci sono state e ci saranno sempre, non mi mancano mai. Ora ho la possibilità di progettare e ne sono fiero".

Sugli acquisti di gennaio: "Sicuramente noi dobbiamo fare più di un attaccante. Dobbiamo fare qualcosa dietro. Anche lì siamo contati. Loro sono bravi. Se c'è da prendere un centrocampista lo prenderemo. Non è un mistero: prenderemo un portiere".