Avellino-Vibonese, biglietti gratuiti per gli studenti Tagliandi per i ragazzi di Cervinara, Forino e San Martino, i comuni colpiti dall'alluvione

Il 2020 dell'Avellino si apre anche un'iniziativa. Per la gara contro la Vibonese, in programma domenica 12, il club irpino ha deciso di riservare tagliandi gratis agli studenti di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, i comuni colpiti dall'alluvione di dicembre. "In occasione di Avellino - Vibonese del 12 gennaio, la società vuole testimoniare la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione delle scorse settimane. - si legge nella nota diffusa dal club del presidente Luigi Izzo - Pertanto il club metterà a disposizione, di concerto con le amministrazioni locali dei Comuni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, biglietti gratuiti per le scolaresche e per gli studenti Under 18. Questa iniziativa farà da apripista ad una serie di eventi di stampo sociale, dei quali il club si farà promotore nei mesi a venire e che coinvolgeranno enti ed amministrazioni con l'obiettivo di rinsaldare una volta di più il rapporto tra l'Us Avellino ed il territorio". L'iniziativa era stata, di fatto, annunciata dal direttore generale, Aniello Martone, nella conferenza stampa di ieri mattina. Nella prossima settimana, l'Avellino affronterà anche una squadra della provincia, il Carotenuto, in un test amichevole.