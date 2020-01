Avellino: Musa e Cinelli in visita a Montesarchio Tombolata di beneficenza con Musa e Cinelli a rappresentare il club biancoverde

Nuova iniziativa per l'Avellino. Il direttore sportivo del club biancoverde, Carlo Musa, e il collaboratore tecnico, Daniele Cinelli, hanno raggiunto Montesarchio. Visita ai ragazzi dell'Unitalsi per una tombolata di beneficenza, organizzata dalla Pro Loco di Montesarchio. Foto con la consegna dei palloni da gara della Serie C e delle maglie dell'Avellino ai ragazzi e alla delegazione della Pro Loco. Ecco una delle iniziative lanciate dalla nuova presidenza del sodalizio irpino. Per Avellino-Vibonese, sarà garantito l'ingresso gratuito agli studenti dei comuni colpiti dall'alluvione dello scorso dicembre.