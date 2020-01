Avellino, caccia ad un portiere under italiano Obiettivo minutaggio: anche un potenziale ritorno nei rumors di mercato

L'Avellino è alla ricerca di un portiere under italiano. Si registra una frenata per Marius Adamonis: la Lazio non sembra intenzionata a garantire il premio di valorizzazione e, allora, il club irpino monitora anche altre piste per la porta. Spunta l'idea di un ritorno, quello di Aniello Viscovo, decisivo nella promozione in C appena qualche mese fa, nella rimonta ai danni del Lanusei con la vittoria nello spareggio di Rieti. L'estremo difensore, di proprietà del Crotone, è in prestito al Fano. C'è anche il nome di Michele Cerofolini nei rumors di mercato dei biancoverdi. Infatti, non sono esclusi altri profili di club di Serie A. L'Avellino ha l'obiettivo di garantirsi "minutaggio" tra i pali.

Domani, per l'Avellino sarà tempo di vertice in comune per la questione sediolini al Partenio-Lombardi. La deroga per la mancata presenza dei posti a sedere scadrà il primo febbraio. L'Avellino, di concerto con l'amministrazione comunale, è chiamata a definire diversi passaggi chiave relativi all'impianto di contrada Zoccolari, al fine di evitare sanzioni e ammende.