Calciomercato Avellino, in arrivo due difensori Si limano gli ultimi dettagli. Per l'attacco Fedato a un passo e attenzioni su un duplice fronte

Due difensori per Ezio Capuano. L'Avellino è a un passo dalla chiusura degli ingaggi del ventottenne Francesco Bertolo, in uscita dal Picerno, che ha ufficializzato di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Zaffagnini dalla Sambenedettese, e del ventisettenne Angelo Tartaglia, in uscita dal Novara. I due calciatori potrebbero essere già a disposizione per il match di domenica, alle 15, contro la Vibonese: un'autentica manna dal cielo per il mister di Pescopagano, che dovrà fare a meno degli squalificati Morero e Laezza. Per l'attacco si avvicina, invece, a grandi passi, l'arrivo di Francesco Fedato. I suoi agenti, Coscia e Iovino, sono a colloquio con la dirigenza del Gozzano per provare a liberare il classe '92, prima scelta dei lupi per potenziare la batteria di esterni del tridente d'attacco. Sempre calda anche la pista che porta a un altro pupillo di Capuano: Salvatore Caturano ('90), tra i grandi protagonisti della promozione in Serie B della Virtus Entella, ma ormai da tempo ai margini del progetto tecnico dei liguri. Altro possibile rinforzo per il lacunoso reparto offensivo è Luca Giannone ('89), profilo accantonato la scorsa estate, come nel caso di Fedato, per questioni di carattere tecnico, inerenti al sistema di gioco.