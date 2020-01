Avellino - Vibonese, si riparte con uno sconto sui biglietti Fino a sabato i titoli d'ingresso saranno in vendita a costi promozionali: i dettagli

Avellino - Vibonese, da domani via alla prevendita con prezzi dei biglietti ritoccati verso il basso. In vista del match valido per la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C, in programma domenica, alle 15, al "Partenio-Lombardi", la nuova proprietà ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi. Dopo aver già comunicato di garantire l'ingresso gratuito agli studenti dei comuni irpini colpiti dall'alluvione dello scorso dicembre, la decisione di ridurre il costo dei tagliandi per il match con i calabresi, che saranno disponibili dalle 9, online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv);

La vendita presso la biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" rispetterà, invece, i seguenti giorni ed orari:

domani, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19;

venerdì 10 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19;

sabato 11 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19;

domenica 12 gennaio dalle ore 10,00 fino all’inizio del match;

Il costo dei titoli di ingresso sarà in promozione fino a sabato 11 gennaio. Di seguito, i prezzi dei ticket per accedere ai vari settori.

Curva Sud: 8 euro;

Tribuna Terminio: 10 euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 18 euro;

Tribuna Montevergine Centrale: 28 euro;

Tribuna d'Onore / Sostenitori: 45 euro.

Il giorno della gara i prezzi saranno, invece, i seguenti:

Curva Sud: 10 euro;

Tribuna Terminio: 12 euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 20 euro;

Tribuna Montevergine Centrale: 28 euro;

Tribuna d'Onore / Sostenitori: 45 euro.

Per i bambini fino a 10 anni, accompagnati da un maggiorenne, ingresso gratuito.

Foto: archivio.