Avellino, Capuano: "In piena emergenza, ma battaglieremo" Il tecnico dei biancoverdi ha presentato la sfida interna di domani (ore 15) contro la Vibonese

Si è tenuta la conferenza stampa di Ezio Capuano alla vigilia di Avellino - Vibonese: rileggi la diretta testuale di Ottopagine.it.

La sfida con la Vibonese - "La Vibonese nelle ultime dieci partite ha perso una sola volta, a Potenza, al 94'. E' una squadra difficile da affrontare, che gioca un calcio diretto e propositiva. Ha una filosofia di gioco ben delineata ed è difficile da affrontare. Non giochiamo da 21 giorni e tutto diventa, perciò, ancora più complicato e difficile. La Vibonese ci assomiglia, seppur con caratteristiche diverse. E' una squadra organizzata, che sa far male se si lascia spazio. Arriviamo a questa partita in piena emergenza, larghissima, ma non cerchiamo alibi. In alcuni settori del campo siamo risicatissimi e avremo difficoltà a cambiare a gara in corso. Non saremo, però, come sempre la vittima sacrificale. Da quando faccio l'allenatore dell'Avellino è la partita in cui abbiamo più difficoltà in assoluto."

Il modulo - "Abbiamo lavorato su più sistemi di gioco, ma non potremo variare quello che adotteremo in partenza. Date le nostre difficoltà cercheremo, innanzitutto, di limitare la Vibonese. Dobbiamo inaridire le loro fonti di gioco."

La sosta lunga - "I ragazzi si sono presentati benissimo alla ripresa, hanno lavorato a casa con dei programmi personalizzati, nella lunga sosta che abbiamo affrontato. Siamo in larghissima emergenza, ma sarà il solito Avellino. Non andremo a modificare le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Non ho uomini per diversificare il sistema di gioco che adotteremo. Domani dovrò dare una mano ai ragazzi perché qualcuno sarà fuori ruolo. Avremo difficoltà nei cambi spero di non doverne fare ricorso più dello stretto necessario."

Bertolo - "Bertolo non sarà a disposizione anche se si è allenato. Lo abbiamo voluto fortemente e lo ringrazio a nome mio e della società per aver lasciato il Picerno, nonostante lo stesso Picerno non volesse cederlo. Sarà carico per la prossima partita."

Modica - "E' un grandissimo allenatore. E' da poco che allena in Serie C. Ha proposto un ottimo calcio, con ottimi risultati a Cava de' Tirreni, e si sta confermando. Ha a disposizione una rosa di qualità. Non è un allenatore di stampo zemaniano nel senso più offensivo del termine, ha dato equilibrio alla sua Vibonese."

L'Avellino - "Chi verrà a vedere la partita vedrà un Avellino aggressivo, che lotterà contro le difficoltà al limite dello strapazzo. Il mercato? Alleno chi mi viene messo a disposizione. Chi ho a disposizione, in questo momento, è il migliore del mondo. Se si va in un ristorante, tutti vorrebbero il caviale, se c'è da mangiare qualcosa di iverso va mangiato lo stesso. Se si parla di miracolo Vibonese, abbiamo gli stessi punti e da quando sono arrivato siamo sesti in classifica. Si può parlare, allora, di un Avellino formato Montevergine."

Gli assenti - "Non ci saranno, oltre gli squalificati Morero, Laezza e Alfageme, Abbi e Palmisano per scelta tecnica."

L'iniziativa per i ragazzi dei Comuni alluvionati gratis al "Partenio" - "Bellissima. Domani il nostro pubblico dovrà aiutarci ancora di più, ma non c'è bisogno di fare appelli. Questo popolo è abituato a lottare. Domani non saremo soli, ma accompagnati e spinti da tanta gente."