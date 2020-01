Avellino, il presidente Izzo con i tifosi a Materdomini Evento in provincia per il massimo dirigente del club biancoverde

Il presidente dell'Avellino, Luigi Izzo, ha raggiunto Materdomini e tanti tifosi biancoverdi per l'evento "Passione Biancoverde", organizzato da Sergio Greco: "È una cosa che è nata a Borgomanero, in provincia di Novara. - ha spiegato il tifoso - Noi che abitiamo lontano abbiamo molta nostalgia e siamo appassionati. Quando le cose vanno male non dormo la notte, quando le cose vanno bene non dormo la notte. Il tifoso vero è così e voi siete uguali a me. Ci tenevo a fare questa cosa. Bisogna dimenticare gli ultimi due anni e ripartire con entusiasmo. Serve per un nuovo percorso con i tifosi. La società ha messo al centro i tifosi. Ho parlato con il presidente. Se non c'è il tifoso, non c'è la squadra. Se non c'è la squadra, non c'è la società".