Avellino-Vibonese 1-1, Lo Schiavo: "Pari giusto. Punto d'oro" Il commento del direttore sportivo del club calabrese nel post-gara

"È venuto fuori il risultato giusto, vista la prestazione delle due squadre". Il direttore sportivo della Vibonese, Simone Lo Schiavo, ha commentato così il pari ottenuto al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino (1-1) nel corso di "OffSide" sul canale 696 TV Ottochannel: "Sia noi che loro abbiamo offerto il massimo sforzo ed è il risultato giusto. - ha spiegato il ds della società calabrese ai microfoni di Marco Festa - Usciamo a testa alta e abbiamo superato le assenze di 6 calciatori. Dobbiamo continuare così, su questa scia".

Con il mercato aperto, non è mai semplice approcciare al nuovo ciclo di gare: "È difficile giocare con le voci di mercato. Può mancare la concentrazione. - ha affermato Lo Schiavo - Chiuderei il mercato al termine della sosta. Così non ci sarebbero distrazioni. Restiamo vigili sul mercato e nel caso di occasioni ci faremo trovare pronti".

Il pari ad Avellino: "Risultiamo forti e compatti in trasferta. L'Avellino ci ha impensierito soprattutto nel primo tempo. Abbiamo giocato con Emmausso centrale. Ha fatto sempre il terzino sinistro. Si è addattato molto bene. Le gare di gennaio sono le più temibili. Abbiamo effettuato una sorta di mini-ritiro nella sosta. Venivamo da carichi di lavoro e la risposta poteva essere negativa. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario. Abbiamo una rosa giovane, giochiamo con tre under e stiamo valorizzando tanti ragazzi con mister Modica. Siamo felici di questa squadra. Ad Avellino abbiamo ottenuto un punto d'oro contro una squadra che temevo per l'intensità che mette in campo".