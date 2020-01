Avellino-Vibonese 1-1, Modica: "Tenuto testa a buona squadra" Il tecnico calabrese: «Se avessimo fatto il 2-0 la partita sarebbe stata diversa, pari giusto»

«Abbiamo tenuto testa a una squadra importante che aveva conquistato dei bei risultati sia in casa che fuori». Il tecnico della Vibonese, Giacomo Modica commenta così ai microfoni di Ottochannel il pari conquistato dalla sua formazione sul campo dell’Avellino. «La mia squadra si è comportata bene, abbiamo avuto l’occasione per il 2-0, loro hanno avuto altre occasioni. È stata davvero una bella partita, complimenti anche all’Avellino per la prova disputata».

Nonostante le numerose assenze, la Vibonese è riuscita a dar seguito a quanto fatto nella prima parte di stagione. «Abbiamo fatto un buon girone d’andata ma non ci culliamo su questo. L’obiettivo primario resta la salvezza poi, perché no, se ci possiamo divertire lo faremo, Siamo una delle squadre più regolari di questo campionato, abbiamo fatto tante cose belle e qualcosa di bruttino ma nel percorso di crescita di questi ragazzi sono molto soddisfatto. Oggi avevamo diverse assenze ma il risultato conferma che questa squadra ha cuore, anima e umiltà. L’Avellino ha fatto una buona gara ma se avessimo avuto l’intelligenza di andare sul 2-0 la partita sarebbe stata diversa. Va bene il pareggio e pensiamo alla prossima».