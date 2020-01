Illanes: "Meritavamo di vincere, abbiamo un gran cuore" Il difensore dell'Avellino: "Spero che l'infortunio di Silvestri non sia grave"

"È stata una partita giocata su ritmi altissimi, meritavamo di vincere ma il pareggio è comunque positivo". Julián Illanes, difensore Avellino commenta così ai microfoni di Ottochannel il pareggio conquistato al Partenio contro la Vibonese. "È stata una partita di alta intensità, tutta la settimana l’abbiamo preparata con il mister e oggi abbiamo disputato una grandissima partita. Meritavamo la vittoria. Non mi piace molto parlare dell’arbitraggio, è evidente quello che è successo. Quello che mi piace molto è l’impegno profuso dalla squadra, abbiamo cercato di vincere dall’inizio alla fine. Il nostro obiettivo è conquistare una salvezza tranquilla ma cercheremo di fare quanti più punti possibile. Da cinque partite non perdiamo ed è un aspetto positivo. Oggi avevamo diversi calciatori assenti, ci aspettano due partite nelle quali cercheremo di fare punti". Illanes ha parlato anche di Silvestri, costretto a uscire per infortunio. "Deve fare gli esami per capire cosa sia successo, speriamo non sia nulla di grave".