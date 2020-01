Avellino - Vibonese 1-1, le pagelle Gol, personalità, intraprendenza: Parisi strepitoso. Direzione da dimenticare per l'arbitro Kumara

Avellino - Vibonese 1-1, le pagelle.

Marcatori: pt 19’ Petermann, 47’ Parisi.

Avellino (3-5-1-1): Tonti 5.5; Njie 5 (22’ st Evangelista 6), Zullo 5.5, Illanes 6.5; Celjak 5.5, De Marco 6 (46’ st Karic sv), Di Paolantonio 6.5, Silvestri sv (pt 15’ Rossetti 5), Parisi 8; Micovschi 5.5; Albadoro 6.5. A disp.: Pizzella, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All.: Capuano 6.5.

Vibonese (4-3-3): Greco 6.5; Ciotti 5 (25’ st Rezzi 6), Redolfi 5.5, Mahrous 6, Tito 6.5; Tumbarello 6 (35’ st Prezzabile sv), Petermann 6.5, Pugliese 6 (26’ st Del Col 6); Bubas 5.5, Bernardotto 6.5, Emmausso 5 (42’ st Napolitano sv). A disp.: Mengoni, Quaranta, Raso, Spinelli, Doko, Riga. All.: Modica 6.5.

Arbitro: Kumara della sezione di Verona 4. Assistenti: Mittica e Gregorio della sezione di Bari 5.5 e 6.

Note: Espulso al 39’ pt Capuano per proteste. Ammoniti: Ciotti, Pugliese, De Marco e Redolfi per gioco falloso; Parisi per comportamento non regolamentare; Zullo per proteste. Angoli: 3-5. Recupero: pt 6’; st 3’. Spettatori: 4.300 (2.931 abbonati, 1069 paganti, 300 Under 18 dei comuni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina a titolo gratuito) per un incasso di 7.882 euro.