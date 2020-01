Catania - Avellino, cambia l'orario del calcio d'inizio Variazione relativa al recupero, del 22 gennaio, della ventesima giornata del girone C di Serie C

Era nell'aria da giorni, ma adesso è ufficiale. Il calcio d'inizio di Catania - Avellino, valida per il recupero della ventesima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì 22 gennaio prossimo, è stato anticipato dalle ore 18,30 alle 15. La decisione, presa di comune accordo dalle società, permetterà al club biancoverde di fare rientro in serata in Campania.

Foto: pagina facebook U.S. Avellino.