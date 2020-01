Cessione U.S. Avellino, comunicato ufficiale di Di Matteo Nella nota, precisazione sull'assegno circolare da 100mila euro versato quale acconto per l'U.S.

Nicola Di Matteo, inizialmente tra i soci della IDC (Izzo - Di Matteo - Circelli, ndr), che ha rilevato l'U.S. Avellino dopo la sua fuoriuscita dalla compagine imprenditoriale, determinata dal "no" di Izzo e Circelli alla richiesta della maggioranza delle quote della società, ha diramato un comunicato stampa. La nota è stata inviata in seguito alla vicenda realativa all'esposto in Procura Federale che ha portato all'avvio di un'indagine sulla cessione del club biancoverde: "Intendo fare chiarezza sulla mia posizione avuta nel tentativo di acquisto della U.S. Avellino. Il sottoscritto, manifestando inizialmente l’interesse ad acquisire il controllo del club irpino, provvide a versare al Tribunale di Avellino assegno circolare di euro 100mila quale acconto. In seguito, non avendomi dato più la possibilità di avere quote di maggioranza del club da coloro che mi avevano proposto l’operazione, unica opzione da me imposta per un mio coinvolgimento nell’Avellino, mi son ritirato dall’operazione e pertanto non ho mai avuto partecipazioni nella IDC s.r.l., attuale controllante della Società. Per il buon esito dell’operazione e su invito degli attuali soci, il sottoscritto, seppur scaduti i termini, non richiese il ritiro dell’assegno per facilitare le procedure della cessione ed è tuttora in attesa del relativo rientro delle somme anticipate. Nicola Di Matteo".