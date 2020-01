Calciomercato Avellino, ecco l'attaccante: in arrivo Cuppone La punta centrale, di proprietà del Pisa, è in prestito al Monopoli. Intanto, domani Dini in città

L'Avellino sta chiudendo con il Pisa per Luigi Cuppone, punta centrale, classe 1997, attualmente in prestito al Monopoli, tra le cui file ha finora totalizzato 22 presenze e 4 gol tra campionato (3), Coppa Italia (1) e Coppa Italia di Serie C. Ecco, salvo intoppi, il il centravanti invocato a gran voce dal tenico Ezio Capuano nel post-partita di Catania, innanzitutto per rimpinguare in termini di soluzioni a disposizione il già di per sè lacunoso reparto avanzato, e, a maggior ragione, dopo l'infortunio occorso a Charpentier. L'arrivo di Cuppone, che può agire anche sugli esterni d'attacco, potrebbe, comunque, non escludere un ulteriore innesto per il reparto avanzato. In Campania ha già militato nella Paganese (da gennaio a giugno 2018, 10 presenze e 4 gol, ndr) E non è finita qui. Il venitreenne portiere Andrea Dini, di proprietà del Parma, per il quale è stata raggiunta ormai da giorni un'intesa, è partito stasera da Trapani, dove era stato girato a titolo temporaneo dai ducali, alla volta della capoluogo irpino. Da domani sarà in città e a disposizione del mister di Pescopagano e del preparatore dei portieri Angelo Pagotto.