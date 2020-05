Consiglio Federale: "Si completi anche campionato di Serie C" Il nuovo protocollo del Cts alimenta le speranze

Il Consiglio ha assunto una delibera in cui si indica la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo.

Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12.00 con i consiglieri: Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Baretti, Frascà, Franchi e Montemurro per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi. Calcagno, Gama e Zambrotta per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il presidente dell'AIA Nicchi; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; vice presidente UEFA Uva: il membro UEFA nel Consiglio della FIFA Christillin; presidente ECA e membro Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli. Invitato, in qualità di uditore, il presidente dell'AIAC Ulivieri. Tutti i consiglieri si sono collegati in conference cali, fatta eccezione per Gravina, Lotito, Ghirelli, Sibilia e Montemurro presenti in sede.

Dunque a questo punto è probabile che riprenda anche la Serie C. Il nuovo protocollo del Cts concede più speranze di completare la stagione, In un primo tempo la Lega di C aveva deciso di tirare i remi in barca con i 60 medici dei club avevano fatto notare le difficoltà di fronte ad un protocollo rigido con ritiri blindati e quarantena di tutto il gruppo. Ora il nuovo protocollo è stato alleggerito e si riaccendono le speranze di tornare a vedere in campo l'Avellino, magari con la possibilità, attraverso i playoff, di giocarsi la promozione in serie B.