Gallo: "Bravi a reagire dopo la finale di Coppa" Il tecnico della Ternana: "Capuano ha detto che siamo rimasti bassi? Non ricordo nostre parate..."

La Ternana avanza al secondo turno dei playoff di Serie C eliminando l'Avellino. Questo il commento post-partita, in collegamento zoom, del tecnico delle fere, Fabio Gallo: “Abbiamo fatto una buona partita a livello qualitativo e fisico, di temperamento e di cattiveria, mi è piaciuta. Capuano ha detto che siamo rimasti bassi? Avete visto la partita, non voglio fare polemica, devo pensare alla mia squadra. Abbiamo avuto 4 occasioni nitide facendo il nostro gioco, nel secondo tempo chiaramente abbiamo accusato la stanchezza, ma abbiamo giocato compatti e da squadra, senza rischiare nulla. Non ricordo parate del nostro portiere. L'importante è creare e fare giocate di qualità, il gol arriverà perché i giocatori sono bravi e me li tengo stretti. Domenica prossima avremo ancora il doppio risultato, ma affrontiamo il Catania: un avversario con qualità che ci metterà in difficoltà. Mi preoccupa l'aspetto fisico, devo recuperare le energie spese questa sera. Defendi è stato uno dei più attivi, è quello che ha messo maggiormente in difficoltà l'Avellino e ha anche tenuto bene Parisi annullando la loro spinta. Dopo la finale persa con la Juventus Under 23 potevamo piangerci addosso o preparare la partita successiva, piangersi addosso è da perdenti e siccome non siamo dei perdenti abbiamo lavorato sulla voglia di vincere.”