L'Avellino può ripartire da Auteri e Di Somma L'indiscrezione: l'allenatore e il direttore sportivo potrebbero ritrovarsi in biancoverde

L'Avellino può ripartire da Gaetano Auteri e Salvatore Di Somma. Stando a indiscrezioni, potrebbe essere questa essere l'accoppiata scelta per dare il via al nuovo corso biancoverde. Se così fosse, sarebbe giunta al termine l'esperienza in Irpinia di Ezio Capuano. In tal senso, nelle scorso fine settimana lo stesso Di Somma, durante un incontro che avrebbe avuto con il presidente Angelo D'Agostino, parrebbe aver manifestato la propria disponibilità a rinnovare la sua esperienza all'ombra del Partenio (il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ndr) anche senza l'allenatore che ha fortemente voluto al posto di Giovanni Ignoffo e legato al club irpino sino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Il mister di Floridia, eliminato ieri sera dai playoff con il suo Catanzaro per mano del Potenza (1-1 al “Viviani”nel secondo turno, ndr), tornerebbe all'Avellino a distanza di diciotto anni (lo guidò alla salvezza nell'allora Serie C1, fino a un passo dagli spareggi promozione, nell'annata agonistica 2001/2002, venendo richiamato in seguito a un esonero, ndr) e a lavorare il direttore sportivo di Castellammare di Stabia, con cui ha conquistato la prima, storica, promozione in Serie B del Benevento il 30 aprile 2016. Si vedrà. Intanto, sui canali social ufficiali, l'Avellino ha lanciato un appuntamento: 10 luglio 2020, #rinascita. Chissà che la data non possa coincidere con una giornata di presentazioni...