Calciomercato Avellino, ecco i primi nomi sul taccuino Capitolo confermati, idee chiare: potrebbe ampliarsi la lista di chi resterà in biancoverde

Nel day after della presentazione di Braglia, l'Avellino si è già tuffato a capofitto nel calciomercato. Come dichiarato dal neo-tecnico dei biancoverdi, in conferenza stampa, i calciatori confermati saranno al massimo tre e dovrebbe trattarsi di Laezza, Di Paolantonio e Ferretti (quest'ultimo è uno dei tre soli calciatori di proprietà in organico, ndr). Difficile trattenere Parisi, che potrebbe essere da Napoli, Lazio o Genoa e girato in Serie B a Empoli o Salernitana, anche se resta una flebile speranza di ottenerne il prestito dopo la cessione. Si cercherà, invece, una sistemazione a titolo temporaneo alla meteora Federico. Non è da escludere, però, pure la permanenza di Celjak, Garofalo, Silvestri e Albadoro. L'ariete, in particolare, ha concluso la stagione in crescendo. Capitolo nuovi arrivi: si guarda in casa Cosenza, ultima squadra, in ordine cronologico, allenata da Braglia. Il portiere Perina ('92) e l'attaccante Kone (2000), parcheggiato tra le file dei silani dal Torino, sono sul taccuino del direttore sportivo Di Somma. Per il reparto avanzato piace pure il beneventano Volpe ('97), di proprietà del Frosinone, in doppia cifra con la Viterbese nella scorsa stagione.