Calciomercato Avellino, piacciono 4 calciatori del Cosenza Sul taccuino del direttore sportivo Di Somma alcuni pupilli del tecnico Braglia

In casa Avellino è già entrato nel vivo il calciomercato. I biancoverdi di Piero Braglia vogliono far spese a Cosenza, ultima squadra, in ordine cronologico, del neo-tecnico dei lupi. Sul taccuino del direttore sportivo Di Somma il portiere Perina, il terzino sinistro Legittimo, il difensore centrale Idda e l'attaccante Kone, prestato ai calabresi dal Torino. Per il reparto avanzato piace pure Volpe del Frosinone, autore di 10 gol con la maglia della Viterbese nello scorso campionato di Serie C.