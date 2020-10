Avellino - Turris 2-2, le pagelle Maniero stavolta è croce e non delizia. Pane uccellato dal cross di Sandomenico. Santaniello top

Avellino - Turris 2-2, le pagelle.

Marcatori: pt 26’ Santaniello; st 28’ Tito, 40’ Persano, 47’ Romano.

Avellino (4-3-1-2): Forte 6 (8’ Pane 5); Adamo 6, Dossena 5.5, Miceli 5.5, Tito 6.5; Aloi 6, M. Silvestri 5 (1’ st Nikolic 6), D'Angelo 6.5; De Francesco 6 (42’ st Bruzzo SV); Santaniello 7, Bernardotto 6 (25’ st Maniero 4). A disp.: Pane, Pizzella, Mariconda, Burgio. All.: Braglia 6.

Turris (4-3-3): Abagnale 6; Esempio 5.5, Rainone 6, Lorenzini 6.5 (38’ st Sandomenico 6), Loreto 6.5; R. Fabiano 5 (1’ st Romano 6.5), Signorelli 6.5 (31’ st Longo 6), Franco 6; Giannone 5.5, Pandolfi 6.5 (18’ st Persano 7), Da Dalt 7. A disp.: Lonoce, Marchese, Di Nunzio, Esposito, Alma, D'Ignazio. All.: F. Fabiano 7.

Arbitro: Longo della sezione di Paola 6.5. Assistenti: Laudato della sezione di Taranto e Centrone della sezione di Molfetta 6 e 6. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Espulso al 34’ st Maniero per condotta violenta. Ammoniti: Adamo e Aloi per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recupero: pt 0’; st 6’. Gara rinviata lo scorso 27 settembre, per impraticabilità del rettangolo di gioco, e ripresa al 10' del primo tempo.