Avellino, De Francesco, Errico e Pane: l'esito dei controlli Problemi muscolari per il portiere e due centrocampisti biancoverdi

In mattinata, ben 3 calciatori dell'Avellino, Alberto De Francesco, Andrea Errico e Pasquale Pane si sono sottoposti ad esami strumentali. Elongazione all’adduttore della coscia destra per Pane, sostituito al 34' della sfida persa con il Catanzaro da Riccardo Leoni. Stiramento di pochi millimetri al gemello mediale della gamba sinistra per De Francesco, già in tribuna per la gara con i calabresi.

Infortunio muscolare anche per Errico, di nuovo ai box: stiramento al bicipite femorale della coscia destra. "I tre calciatori sono stai immediatamente affidati alle cure mediche e fisioterapiche dello staff sanitario del club", si legge nella nota ufficiale dell'Unione Sportiva Avellino. Piero Braglia non potrà contare sull'estremo difensore e sui due centrocampisti per il derby con la Paganese, in programma mercoledì alle 17.30 allo stadio "Marcello Torre".