Serie C, denti stretti e avanti tutta almeno sino a fine mese Tre il 27 e il 28 novembre verrà presa una decisione sulla possibile sospensione del campionato

La Lega Pro stringe i denti, serra le fila, ma vuole “giocare d'anticipo”, volendo citare il presidente Ghirelli, e lo scorso venerdì ha approntato un piano d'azione nel caso in cui si renda necessaria la sospensione del campionato. Tra il 27 e il 28 novembre, puntando a condurre in porto il maggior numero di partite possibili, sino a quella data, sarà il momento di valutare il da farsi, sia tenendo conto delle sempre più numerosi grida d'allarme lanciati dai presidenti, alle prese con ingenti spese a fronte di modesti intoriti, causati principalmente dall'assenza forzata del pubblico sugli spalti, sia del crescente numero dei contagi nei “gruppi squadra”, con annesse difficoltà per preparare le partite ed affrontarle senza falsare ulteriormente i valori in campo. Gennaio 2021 sarà un esame importante per la tenuta dell'intero sistema, messo a dura prova dalla pandemia esplosa tra febbraio e marzo scorsi, quando è iniziata una crisi, ovviamente, senza precedenti, ma, intanto, l'ipotesi di fermarsi a dicembre è sempre meno remota.