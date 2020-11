Braconaro: "La C punta a continuare. Uno stop? Da valutare" Il medico: "L'obiettivo è proseguire, ma è inevitabile ragionare sul da farsi"

Il dottor Francesco Braconaro, componente del comitato medico-scientifico della FIGC e rappresentante dei medici sportivi della Serie C, è intervenuto ieri sera nel corso di "Focus Serie C - 0825", appuntamento della domenica sera nel palinsesto del canale 696 TV OttoChannel. "Non c'è dubbio che la situazione epidemiologica nel calcio, nella Lega Pro, ma anche nelle leghe di A e B, è condizionata evidentemente da ciò che succede nella società civile. - ha spiegato Braconaro - Abbiamo 60 squadre. Il numero dei contagiati è stato abbastanza rilevante rispetto a quello che è successo nel post-lockdown, alla ripresa dello scorso campionato. Credo che ci sia la volontà da parte di tutti, finché sarà possibile, di tutelare la salute di tutti i partecipanti. La Lega Pro ha messo in campo linee-guida per cui riesce a spostare, di domenica in domenica, qualche partita, ritardarla di qualche ora. I medici stanno facendo dei miracoli perché sono sottoposti a uno stress lavorativo non indifferente. C'è la volontà di poter continuare".

Nei prossimi giorni sembra pianificata una ricognizione sul da farsi e nelle idee rientra anche uno stop del torneo per alcune settimane: "Questo lo valuteremo. - ha aggiunto il medico sportivo - Con gli ultimi decreti sulla sicurezza sanitaria nel nostro Paese, è stata messa a punto una serie di provvedimenti e tutti noi speriamo che questi provvedimenti sortiscano l'effetto voluto, ovvero di stabilizzare in un primo tempo e poi di vedere questa famosa curva pandemica discendere. Questa è una domanda a cui è difficile rispondere ora".