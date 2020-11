Cristaldi:" Bel Catania, campionato condizionato dal Covid" Il collaboratore tecnico di Raffale applaude i verdeazzurri, corsari ad Avellino

Avellino – Catania 1-2, il commento di Cristaldi: “Abbiamo fatto una prestazione importante contro una buona squadra. L'Avellino aveva delle defezioni, ma anche noi ne avevamo 8 fuori. I ragazzi sono stati bravi a giocare una buona partita e a portare a casa una vittoria meritata. Mi aspettavo l'Avellino schierato così, con il 3-4-1-2, sapevamo che davanti c'erano tutti mentre a centrocampo qualche defezione. Mi aspettavo questa soluzione tattica. I nostri obiettivi? Non dobbiamo porcene, dobbiamo pensare partita dopo partita. Stiamo facendo un percorso di crescita, dando continuità. Alla fine, solo alla fine tireremo le somme. L'Avellino? Quando una squadra fa meno di quello che potrebbe fare si pensa ai suoi demeriti e non ai meriti degli avversari. Per me abbiamo fatto una partita attenta dietro, arrivavamo prima sulle palle, così diventa difficile per tutti. L'impatto del Covid sul campionato? Mi sembra chiaro che stia venendo fuori un torneo molto anomalo, devi essere anche fortunato a non essere colpito da questo brutto virus. Poi, magari, capita che una squadra come l'Avellino stia ferma 3 settimane, riparte e deve giocare ogni 3 giorni. È tutto falsato.”