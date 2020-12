Calciomercato Avellino, vicini Bruccini e Illanes Certi due innesti in difesa, il play è a un passo. Chi viene, chi va: si lavora a due cessioni

Salvo copli di scena, sarà Mirko Bruccini il primo rinforzo per l'Avellino nel mercato di gennaio. I tempi stavolta sembrano definitivamente maturi per l'approdo in biancoverde del 34enne regista spezzino, di proprietà del Cosenza, al quale la scorsa estate era stato offerto un contratto triennale. Bruccini, in scadenza di contratto con il club silano, è pronto a fungere da perno, per qualità ed esperienza, del centrocampo a 4 su cui Braglia sta già puntando da tre partite di fila e su cui aveva intenzione di strutturare il suo Avellino, previo poi adattarsi ai calciatori che gli sono stati messi a disposizione ripiegando sul 3-5-2 e sul 3-4-1-2. Certo, poi, l'arrivo di due difensori. Febbrili i contatti con la Fiorentina per il ritorno di Illanes, che non ha trovato spazio, in Serie B, con la maglia del ChievoVerona. Piace Matino della Cavese. Non è da escludere la cessione di Rocchi. Per quanto riguarda il settore nevralgico potrebbe, nel contempo, consumarsi l'addio di Marco Silvestri, destinazione Potenza. Ritroverebbe Capuano, che per lui stravede. In occasione della gara casalinga con il Bisceglie si è parlato di un possibile approdo all'ombra del Partenio di Cittadino, che può prendere il suo posto. Al vaglio anche l'ingaggio di un esterno offensivo. Chiricò, alle dipendenze di Braglia ai tempi del Lecce, ora all'Ascoli, è tra i papabili.