Verso Bari - Avellino, quattro assenti tra le file pugliesi Squalifiche e infortuni, Auteri dovrà rinunciare a un difensore, un centrocampista e 2 attaccanti

Il Bari dovrà rinunciare a quattro calciatori in occasione della sfida con l'Avellino, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “San Nicola”. Il giudice sportivo ha, infatti, fermato per due turni Montalto e per una l'ex De Risio e Sabbione. Auteri dovrà fare a meno pure dell'infortunato Citro.