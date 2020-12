Serie C, rush di fine anno per le campane Sprint prima della sosta natalizia, si inizia domani con Catanzaro - Juve Stabia e Teramo - Cavese

Per le campane nel girone C di Serie C scocca l'ora del rush finale prima della sosta natalizia. Tra domani e mercoledì sarà il momento di scendere in campo per le ultime due giornate di campionato in calendario nel 2020. Ad aprire le danze due anticipi. È la vigilia di Catanzaro - Juve Stabia e Teramo - Cavese, in programma alle 17,30. Dopo il successo casalingo, all'inglese, sul Potenza, le vespe vogliono ingranare la quinta piazzando il colpaccio fuori casa. La vittoria lontano dalle mura amiche manca seconda giornata, quando capitan Mastalli, su calcio di rigore, all'88', firmò il blitz contro la Vibonese. Lo scorso 28 ottobre, in trasferta a Bisceglie, è maturato con un altro penalty, trasformato da capitan De Rosa, l'unico successo stagionale degli aquilotti, reduci da due pari consecutivi e a caccia dell'impresa per provare a issarsi dall'ultimo posto solitario in classifica. Domenica, ore 15, le coordinate del match di cartello, al “San Nicola”, tra Bari e Avellino. I lupi riabbracceranno Forte, pronto a tornare a difendere i pali a distanza di poco meno di due mesi dall'infortunio muscolare rimediata contro la Turris. In concomitanza Paganese - Monopoli, con gli azzurrostellati pronti a ripartire a margine del turno di riposo osservato lo scorso fine settimana, e l'altra supersfida di giornata tra la capolista Ternana e la rivelazione Turris. A completare il quadro lo scontro salvezza, alle 17,30, tra Casertana e Viterbese.