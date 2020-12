Sanremo 2021, l'Avellino non ha dubbi: tifa Ghemon Il cantautore salirà per la seconda volta sul palco dell'Ariston con "Momento perfetto"

Anche quando è riuscito ad affermarsi grazie al suo indiscusso talento, ai suoi testi raffinati ed alla sua voce, unica, Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, non ha mai dimenticato le sue origini. Anzi. Avellino, l'Irpinia, l'amore per i colori biancoverdi; per i lupi del calcio, ma anche per quelli del basket, della Scandone. Amori e passioni nati da ragazzo e coltivati nel tempo. Le fedi sportive, in fondo, si sa, non si cambiano mai. Nel sue interviste, Ghemon ha spesso ricordato la passione, viscerale, per le punte di diamante dello sport del capoluogo irpino. Nell'estate del 2016 fu ben lieto di salire palco del Campo Coni per presentare le maglie dell'U.S. formato 2016/2017. La squadra portò a casa la salvezza in Serie B, lui una divisa da gioco personalizzata per celebrare la serata. Insomma, il legame è solido, vivo, e così l'Avellino, dopo la prima volta nel 2019 con "Rose viola", nel day after dell'ufficializzazione della partecipazione del cantautore all'edizione 2021 del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, con “Momento perfetto”, ha voluto omaggiarlo con un post a “social unificati” per augurargli, manco a dirlo, il classico, ma più che mai sentito “in bocca al lupo”.