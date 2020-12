Avellino, la lunga attesa è finita. A Bari torna Forte L'estremo difensore pronto a tornare protagonista dopo quasi due mesi di stop forzato

Dopo poco meno di due mesi di assenza, a margine di un graduale e prudente percorso di rientro, Francesco Forte tornerà a difendere i pali dell'Avellino. Lo farà al “San Nicola”, contro il Bari, contro cui fu protagonista di una prestazione superlativa con la maglia della Carrarese negli scorsi playoff. Una prova maiuscola che, però, non bastò ai toscani a evitare l'eliminazione. E, dunque, la voglia di riscatto sarà doppia. Alle spalle lo scollamento muscolo-aponeurotico, a livello del terzo prossimale del retto femorale destro, rimediato in occasione di Avellino - Turris del 18 ottobre passato. Forte, che ha già dimostrato quanto possa essere determinante per potenziale individuale e trasmettere sicurezza alla retroguardia, scalpita per ritornare a calare la saracinesca davanti alla porta biancoverde.