Basket: Serie B, Rieti-Avellino. Big match a Valmontone Casini ai canali social del club: "Scandone giovane, ma anche esperta. Sarà grande sfida"

Alle 18, sul parquet del palasport di Valmontone, sarà testacoda anomalo tra la Real Sebastiani Rieti e la Scandone Avellino. Il match, valido per la quarta giornata di campionato, vedrà il confronto tra le imbattute del girone D1 di Serie B. "La squadra sta bene e sto bene. È stato bello giocare così tanto. Abbiamo avuto modo di ritrovare tanti aspetti. - ha spiegato il capitano della Sebastiani, Juan Marcos Casini, ai canali social del club - Abbiamo avuto una settimana intera per preparare la gara con Avellino, reduce da un 3 su 3, e sarà una bella sfida. È una squadra giovane, che punta tanto sull'intensità e sul tecnico. Non mancano gli elementi di esperienza. Hanno un bel gioco di squadra e sono intensi sia in attacco che in difesa".

I valori del torneo e la sfida Loschi-Sousa nel match: "Tutte le squadre che giocheranno contro di noi punteranno a far vedere la loro qualità. - ha aggiunto Casini - Ogni gara sarà diversa e sarà una battaglia. Troveremo giocatori e squadre motivate a dare tutto, ma saremo pronti anche noi a dare tutto. Andremo su parquet difficili. Sant'Antimo ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Quando si gioca a punteggio alto può succedere di tutto. Con Avellino cercheremo di evitarlo. Fede (Loschi, ndr) è in gran forma. Sousa è esperto. Sarà una bella sfida tra loro e tra i roster".