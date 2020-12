Bari - Avellino 4-1, le pagelle Difesa senza alibi, disastrosa e a tratti imbarazzante. Luigi Silvestri rischia il rosso sul 4-0

Bari - Avellino 4-1, le pagelle.

Marcatori: pt 14' Marras, 16' Celiento, 26' Antenucci (rig.), 41' Antenucci; st 48' Bernardotto.

Bari (3-4-3): Frattali 5.5; Celiento 6.5 (25' st Corsinelli 6), Ciofani 6, Di Cesare 6 (1' st Perrotta 6); Semenzato 6, Lollo 7, Maita 6.5 (17' st Bianco 6), D’Orazio 6; Marras 7 (11' st Candellone 6), Antenucci 7 (11' st Simeri 6), D’Ursi. A disp.: Liso, Marfella, Hamlili, Andreoni. All.: Auteri 6.5.

Avellino (4-4-2): Forte 5; Ciancio 5, Dossena 4, Miceli 4, L. Silvestri 3.5; Adamo 5 (12' st M. Silvestri 5), Aloi 4.5 (30' st Rizzo sv), D'Angelo 5 (12' st Bruzzo 5), Tito 5; Santaniello 5 (16' st Bernardotto 6), Fella 5 (16' st Maniero 6). A disp.: Pane, Pizzella, Leoni, Errico, Rocchi, Burgio, Nikolic. All.: Braglia 5.

Arbitro: Ricci della sezione di Firenze 5. Assistenti: Buonocore della sezione di Marsala e Pragliola della sezione di Terni 6 e 5. Quarto uomo: Longo della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: Aloi per proteste. Ciancio, Fella, Ciofani e Lollo per gioco falloso. Angoli: 2-4. Recupero: pt 1', st 4'. Gara a porte chiuse.

Sedicesima giornata Serie C, girone C. Clicca qui per risultati e classifica.