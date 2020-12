Auteri: "Gli errori dell'Avellino? Merito nostro" Bari - Avellino 4-1, il tecnico: "Qui ci sono grandi aspettative, ma i ragazzi stanno maturando"

Bari - Avellino 4-1, il commento del tecnico dei biancorossi, Gaetano Auteri: “Abbiamo indotto l'Avellino all'errore con il nostro pressing. Stiamo crescendo, siamo partiti in ritardo,ma stiamo migliorando. Questi 3 punti ce li prendiamo volentieri, sono meritati e andiamo avanti. Si gioca tra 3 giorni, ci sono tanti turni infrasettimanali, tante partite, ed è tutto aperto. La Ternana sta correndo, ma ci sono anche altre squadre qualificate per stare lassù. Ci vuole solidità, gioco, carattere, agonismo, individualità, tanti aspetti per vincere. Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento sereno dei ragazzi, a Bari c'è sempre un ambiente insoddisfatto, come è giusto che sia, ma oggi ho visto i ragazzi maturi e propositivi.”